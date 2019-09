Taavi Aas: olen äärmiselt kurb, et Tallinna televisioon suletakse

Kõlvarti tegevus pole jäänud märkamata ka nüüd majandusministri ametit pidaval Taavi Aasal. Eile hilisõhtul läkitas ta näiteks Tallinna Televisiooni sotsiaalmeediakontole postituse, kus väljendas tugevat mittenõustumist Kõlvarti otsusega kanal kinni panna.

"On äärmiselt kurb, et üka hea ja vajalik telekanal kaob. Kurvad on ka teie tänulikud vaatajad. Kohtusin ja rääkisin täna mitmete inimestega, kelle jaoks TTV läbi vabalevi, on üks kahest saadavast telekanalist," kirjutas Aas. "Täna veel on, aga oktoobrist jääb vaid ERR. Need inimesed ei mõista seda otsust. Mina ka mitte."

Kas Taavi Aas väljendab mingeid laiemaid Keskerakonna ladvikus levivaid tundeid, või räägib ainult enda eest, on esialgu teadmata. Ta vihjab igatahes, et vajadusel võinuks Tallinna Televisiooni veelgi rahaliselt turgutada.

"Tallinn ei ole nii vaene omavalitsus, et peaks TTV kinni panema. Alati saab paremaks teha ja arendada. Ja oleks saanud ka Tallinna Televisiooni," kurvastab Aas. Olgu märgitud, et loomisest saadik on Tallinna Televisioon neelanud umbkaudu 30 miljonit maksumaksja raha, vaatajate arv on sellest hoolimata jäänud kesiseks ja ühiskondlik mõjukus märkamatuks.