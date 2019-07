Taavi Aas lahkub Tallinna TV nõukogu juhi kohalt

Aas ütles Delfile, et kuna ministrina allub temale ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, mis teostab kontrolli ka Tallinna TV üle, siis tähendaks nõukogu esimehena jätkamine huvide konflikti ohtu.

Ridamisi töötajaid koondanud Tallinna TV on Aasa hinnangul kokkuhoiuplaani päris hästi täitnud ja aastases lõikes on suudetud säästa umbes pool miljonit eurot, mis tähendab, et majandusprobleemidest ollakse võimelised välja tulema.

Omaette küsimus on Aasa hinnangul see, mis teha Tallinna TV programmi mahu ja kvaliteediga.