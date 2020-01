Taavi Aas lahkub Ida-Tallinna keskhaigla nõukogu esimehe kohalt

Delfi päringu järel pöördus Taavi Aas õiguskantsleri poole, et uurida, kas tõepoolest on liikmelisus Ida-Tallinna keskhaigla nõukogus põhiseadusega vastuolus. Õiguskantsler Madise vastas täna, et tõepoolest nii on.

Taavi Aasal oli aga ITK nõukogu juhtimist lubanud riigisekretär Taimar Peterkop. Riigikantselei saatis täna selgituseks, et on ministrite kõrvaltegevuste lubatavuse osas lähtunud justiitsministeeriumi 2014. aasta analüüsist. Lisaks selgub, et kantselei ei ole täpselt aru saanud, mis asi on "tulundusettevõte".

Vabariigi valitsuse seadus justkui lubaks

Nimelt peab vabariigi valitsuse seaduse kohaselt minister valitsust teavitama, kui ta tegeleb väljaspool ametikohustusi ettevõtjana, osanikuna või juhtimis- ja kontrollorgani liikmena.

Justiisministeeriumi juhis näeb ette, et vabariigi valitsuse seaduse tõlgendamise kohaselt ei ole nende ametite pidamine siiski keelatud, sest tuleb lähtuda ka kõrvaltegevuse vabaduse põhimõttest.

"Seega Vabariigi Valitsuse liikmel ei ole keelatud erakonna, sihtasutuse või osaühingu juhatuse liikmeks olek väljaspool ametikohustusi näiteks käsunduslepingu alusel või lepingu alusel, millele kohaldatakse käsunduslepingu sätteid, kuna juhatuse liikmeks olek iseenesest on lubatud," selgitas riigikantselei pressiesindaja Kristiina Tiimus.

Õiguskantsler arvab teisiti

Õiguskantsler Ülle Madise aga kinnitab, et põhiseadus ei luba valitsuse liikmel kuuluda tulundusettevõtte juhatusse ega nõukogusse.

"Tulundusettevõtte mõiste hõlmab kõiki äriühingu liike. Põhiseadus ei erista siin ka riigi, kohaliku omavalitsuse ega eraomandis olevaid äriühinguid. Järelikult kehtib keeld kõigi äriühingute juhatusse ja nõukogusse kuulumise kohta," selgitas Madise.