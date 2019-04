Taavi Aas Kristen Michaliga väideldes: põhiline on maksurahu

“Ambitsiooni on selles leppes küll /…/ Ja mis puudutab majandusosa: varasemate koalitsioonilepete sõlmimisel on arvestatud maksumuutusi ja siis selle põhjal hakatakse raha laiali jagama. Koalitsioonil on kokkulepe, et tuleb maksurahu — ühtegi maksu ei tõsteta. See on oluline sõnum,” rääkis Aas Eesti Televisiooni saates “Esimene stuudio”, vahendab ERRi uudisteportaal.

Aas ütles, et Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa võimuliit paneb täpsemad majandus- ja rahanduspoliitilised otsused paika, kui hakatakse tegema eelarvestrateegiat ning on olemas konkreetsed prognoosid Eesti riigi rahaliste võimaluste kohta.

Tallinna linnapea ametist loobunud Aas märkis, et Keskerakonna valitsuses olemise ajal on vähenenud on Eesti võlakoormus ja ka laekumiste üle ei saa nuriseda.

Kristen Michal oli Aasa väidete suhtes koalitsioonileppe kohta kriitiline. “Oodatakse aktsiiside alandamist, mitte nagu kitsetall lööks sabaga ja saadaks miljonid Lätti. Ükski täiemõistuslik valitsus ei lase sellel jätkuda,” rääkis Michal ja teatas, et Reformierakond kavatseb opositsiooni jäädes võimuliitu “sisuliste” ettepanekute osas Eesti majandus- ja rahanduspoliitika osas toetada.