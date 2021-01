Taavi Aas annab ametivande veebi teel: puutusin kokku koroonapisiku saanud inimesega

"Põhjus on väga lihtne ja päevakohane – puutusin kokku koroonapisiku saanud inimesega ja olen mõnda aega kaugtööl," teatas Aas.

Küllap on see ka põhjus, miks Aas puudus eile Keskerakonna kontori ees toimunud ministrite tutvustamise üritusel.

"See on uus normaalsus ja meie õnneks on Eesti riik, mida saab vahelduseks juhtida ka eemalt," teatas Aas.

"Nagu ikka, olen optimistlik, et uus valitsus viib Eesti elu edasi kiiremini kui mujal Euroopas keskmiselt. Esimese tööna peame seljatama viiruse ja lükkama majanduse hoogsalt käima. Jõudu meile kõigile!" teatas majandusminister.