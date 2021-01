Taastusravikliiniku juht: koroonaviiruse läbipõdenud patsientide taastusravi on väga keeruline ning nõuab palju aega

Mis on kõige levinumad koroonatüsistused?



Laiemalt võime öelda, et koroonaviiruse (Covid-19) kõige suurem tüsistus on kogu ühiskondliku elu halvamine. Pandeemiaga võitlemine olukorras, kus haigust õpitakse tundma, on väga suur väljakutse nii üksikisikule kui maailmale tervikuna.

Tüsistused, mida selle haiguse puhul kirjeldatakse lisaks kopsukahjustusele, on septiline šokk, neerukahjustused, seedetrakti tüsistused, südamelihase kahjustused ja närvisüsteemi kahjustused.

Ka need, kes koroonaviirust põdedes pole haiglaravi vajanud, on kurtnud pikaaegset väsimust, nõrkust ja maitsemeele muutust. Võiksime mõista, et tegemist on väga suure elukvaliteedi muutusega, mille taastamine võtab pikalt aega.

Kellel esineb tüsistusi enim?