Taasiseseisvuspäeval saab külastada Pika Hermanni torni ja kuulata kontserti

Päev algab kell 11 mälestustseremooniaga 20. augusti kivi juures Toompea tänava ja Falgi tee nurgal. Kivi jalamile asetatakse lilled ja kõneleb 20. augusti klubi president Ants Veetõusme.

Kell 11 – 18 on avatud Pika Hermanni torn. Sissepääs Kuberneri aiast. Ladusama sissepääsu korraldamiseks jagatakse külastajatele tasuta pääsmeid, kuhu on märgitud torni pääsu kellaaeg. Pääsmeid on piiratud arv ja neid jagatakse kohapeal seni, kuni neid jätkub.

Kell 17 esinevad Toompea lossi rõdul Ott Lepland ja Rein Rannap. Avasõnad ütleb Riigikogu esimees Henn Põlluaas ning tervitab 20. augusti klubi president Ants Veetõusme.

Keskpäeval peab Toompea lossi Valges saalis traditsioonilise piduliku koosoleku 20. augusti klubi. Sõnavõtuga esineb Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Ettekande „Valikud siis ja praegu“ peab klubi liige ja Põhiseaduse Assamblee liige Liia Hänni.

20. augusti klubile esitlevad raamatut “Asitõendid 1939-1941. Nõukogude okupatsiooniga Eesti sõjajõududele tekitatud inimkaotused ja materiaalsed kahjud” kolonelleitnant erus Jaak Haud ja Eesti Eruohvitseride kogu esimees, 20. augusti klubi liige Enn Tupp.

1994. aastal asutatud 20. augusti klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti Vabariigi Ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt. 20. augustil 1991 kell 23.03 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.