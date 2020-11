Delfi andmetel kinnitati ööpäevaga 414 inimese koroonaviirusega nakatumine. See on Eestis seni kõrgeim arv nakatunuid ööpäeva jooksul. Delfi andmetel tehti 7152 kogutesti. See tähendab, et 5,8 protsenti testidest olid positiivsed.

Nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 244,4.

Uudist täiendatakse!