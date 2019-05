Taas tunnustati parimaid korrakaitsjaid ja kõige tublimat neljajalgset teenistujat

„Sarnaselt välismaa Rotary klubi liikmetele soovivad ka Tallinna klubi liikmed panustada sellesse, et elu meie ümber muutuks paremaks. Loomulikult on selle üheks eelduseks turvalisem ühiskond. Seetõttu algatas Tallinna Rotary klubi 19 aastat tagasi projekti, mille peamine eesmärk on tunnustada inimesi, kes päevast päeva teevad tööd turvalisuse nimel,“ edastas Tallinna Rotary klubi president Ulf Rośen.

Iga päev puutuvad politseinikud Eesti inimesi abistades kokku konfliktide ja elu tumedama poolega. "Seepärast on positiivne tagasiside ja tunnustamine väga olulised,“ sõnas politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

Tänavu valiti parimateks noorteks politseinikeks Narva politseijaoskonna uurija Aida Zeinalova, Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik Gerrith Pungas ja Tartu politseijaoskonna uurija Reelika Ratassepp.

Aida Zeinalova alustas tööd abipolitseinikuna, sest soovis panustada oma kodulinna Narva turvalisusesse. Abipolitseinikuna nähtu meeldis talle niivõrd, et peagi asus Zeinalova tööle juba politseiametnikuna. Ta töötas patrullpolitseinikuna ja praegu töötab Zeinalova uurijana. Kolleegid hindavad kõrgelt tema suhtumist töösse, järjepidevust ja tohutut tahtejõudu.

Gerrith Pungas on valmis võtma enda kanda ka kõige keerulisemaid väljakutseid. Viimase poole aasta jooksul on ta tabanud ja roolist kõrvaldanud mitmeid narko- ja alkoholijoobes juhte ning avastatud ka narkootilisi ained ja varastatud esemeid. Gerrith juhendab ka praktikante ning on abipolitseinike juhendaja.