"Ta oli valmis surmaks": paraplaanilennundust edendanud Lauri Kadakasel jäi elust puudu kõigest paar sekundit

10. detsembri hommikupoolik tõotas olemuselt üht järjekordset päeva kohalike adrenaliinisõltlaste kalendris: professionaalsed paraplaanilendurid Jaano Rässa ja Lauri Kadakas valmistusid varulangevarjude katsetamiseks testhüppeid tegema.

Kaks pikaaegset sõpra istusid hommikutunnil veel enne ettevõtmist kohvitamiseks maha, foonimüra täitmas meenutused...

Hea sõbra viimast teekonda kirjeldada on raske. Lisaks reaalajas sellise juhtumi tunnistamisele on lahkunu kolleeg ja sõbramees pidanud seda jälgima ka erinevatelt videolintidelt. Ka on tulnud anda ütlusi politseinikele.

Sellegipoolest soostus ta avama üldist pilti, andmaks mõista, mis täpsemalt tolles olukorras valesti läks.

Loe edasi ja vaata ka toimunut selgitavat animatsiooni.