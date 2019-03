T1 vaateratta pilet hakkab maksma pisut vähem kui Helsingis

Tallinna uusima kaubanduskeskuse T1 katusele paigaldatud vaateratta pilet hakkab maksma kümme eurot külastaja kohta, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kuni 120 meetri kõrgusele merepinnast rajatud Super Skypargi vaateratta läbimõõt on 45 meetrit ja sellel on 27 gondlit. Üks sõit kestab kolm ringi, mis võtab kokku umbes 12 minutit.

Kui tavagondlis on kuus kohta, siis üks gondlitest on nn vipgondel, milles on neli istekohta, mis kaetud punase nahkkattega ning selle gondli pilet hakkab maksma umbes sada eurot kogu gondli eest, sõltumata reisijate arvust. Piletihinna sisse kuulub ka pudel šampanjat.

Super Skypargi vaateratas käivitub sel kevadel.