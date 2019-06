Sweet Spoti muusikafestival jääb ära

"Tegelikult pidid Sweet Spoti korraldajad täna kell 17 selle info avalikustama, et festival jääb ära," märkis Beilmann. Teadet polnud aga ka veel 17.42 postitatud. Pileti ostnud inimesed aga muretsema ei pea, Beilmann ütles, et kirjavahetusest ürituse korraldajaga sai ta aru, et piletid ostetakse tagasi.

Muusikafestivali Sweet Spot toimumine oli juba eelmisel nädalal küsimärgi all. Toona kinnitas korraldaja Hardi Loog, et kui festival jääb ära, saavad piletiostjad raha tagasi. Sweet Spot festival toimus eelmisel aastal esimest korda.

Loog korraldas ka Weekend Festivali Pärnus, kuni festival pankrotti läks.