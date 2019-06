Sweet Spot festivali saatus selgub esmaspäeval

Sweet Spoti korraldaja Hardi Loog ütles, et hindab nädalavahetusel olukorda ja langetab esmaspäevaks otsuse, kas festival toimub või mitte. Ka festivali Facebooki lehele ilmus eile teade, et esmaspäeval on tähtsaid uudiseid oodata.

Festival ähvardab ära jääda?

Sel nädalal tuli ilmsiks kahtlus, kas eelmisel aastal esimest korda toimunud populaarne linnafestival jääb tänavu hoopis ära. Sweet Spoti ametlikul Facebooki lehel oli pikalt vaikus ning samuti oli linnapildis mullusega võrreldes tunduvalt vähem välireklaami näha.

Kultuurikatla sündmusteenuste müügijuht Kristiina Kütt möönis, et kahtlust äratas see, et neil ei õnnestunud pikalt festivali korraldajatega ühendust saada, kuigi Kultuurikatel annab oma ruumid ja väliala Sweet Spotile üürile.

"Kas tänavu festival toimub või mitte, ei saa meie öelda. Ootame selle kohta festivali korraldajalt ametlikku teadaannet," ütles Kütt.

Kas festival ähvardab ära jääda, ei tea öelda ka Sweet Spotil üles astuva trio I Wear* Experiment liige Hando Jaksi. Ta sõnas, et nad ootavad niisamuti korraldajate ametlikku teadet, kuid lisas, et oleks väga kahju, kui ainuke omataoline linnafestival tänavu ära jääks.

Kiire omanikuvahetus