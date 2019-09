Svet: et vanalinn ei muutuks Disneylandiks, vajame alkoholipiiranguid

“Kui vaatame Euroopas ringi, siis näeme kahte sorti keskaegseid vanalinnu. On neid, kus on säilinud kohalikud elanikud, kus käib reaalne elu ja kuhu soovivad vaba aega veetma tulla nii turistid kui kohalikud. Ning on selliseid, mis on muutunud üksnes turistidele suunatud Disneylandiks, kus ei ole elanikke, kus pole reaalset elu. Kui tahame, et meie vanalinn säilitaks oma atraktiivsust kohalike elanike jaoks, peame hoidma seda väärika elukeskkonnana. Alkoholimüügi ajalised piirangud on paraku tänaseks üks tõhus meede, mida selle nimel peaks rakendama,” ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Tema sõnul on sellele otsusele eelnenud aastad koostööd kohalike elanike, politsei, baaride ja ööklubide omanikega. Arvestades sellega, kui palju väljakutseid saab politsei regulaarselt seoses vanalinnas aset leidvate korrarikkumistega, tuleb nentida, et olukord pole eriti paremaks läinud.

“Mõistagi on hiline alkoholimüük probleemiks ka muudes kohtades, näiteks Tatari asumis, kus on suur baaride ja muude lõbustusasutuste kontsentratsioon. Samuti on mureks olukorrad, kus koolide juures asuva alkoholipoe kliendid hakkavad tänavatel alkoholi tarbima, nt on aeg ajalt sellist pilti näha Prantsuse Lütseumi juures. Nii et loodan konstruktiivsele arutelule linnavolikogus,” lisas Kesklinna vanem.