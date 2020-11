Sven Sester palub valitsusliikmetelt otsustamist: miks te ei soovi "pehmemaid meetmeid" seadustada?

Koalitsiooniliige Sven Sester tsiteeris postituses viroloog Irja Lutsarit, viroloog Andres Metsa, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesset, teadlast Krista Fischerit. Tsitaatide sisu oli kõigil üks - koroonaviiruse tõkestamiseks tuleb kanda maske.

"Siinkohal küsin head Jüri Ratas, Urmas Reinsalu, Tanel Kiik jt. valitsuse liikmed - miks te ei soovi "pehmemaid meetmeid" seadustada? Arvan ja usun, et inimesed on valmis ära kannatama selle ebamugavuse, mis kaasneb distantsi hoidmise või maski kandmise kohustusega, kui sellega seoses väldime kaupluste ja ettevõtluse sulgemist, koolide sulgemist, riigipiiride sulgemist jne," kirjutas Sester. Ta lisas: "Palun tehke otsuseid!"

Valitsus eile arutas võimalike piirangute üle, kuid diskussioon jätkub teisipäeval. Seni on terviseamet ning valitsuse liikmeid vaid soovitusi jaganud, mille rikkumisel trahvid või muud sanktsioonid inimest ei oota.

Postituse all võttis sõna ka reformierakondlane Kristen Michal. "Sven, huvitav, sama küsisid juba inimesed eile, ka endal sama mulje. Et kui on valida kerge ebamugavuse ja kiirema stardi vōi suurema ebamugavuse ning majandust seiskavate drakoonilisemate meetmete vahel, siis mida oodatakse? Hea, et ka koalitsioonist torkimist tuleb, tunnustan. Mask ette avalikus ruumis, ühistranspordis ja suuremad üritused virtuaalseks oleks kohe hea algus," edastas ta.