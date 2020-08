Sven Sester leiab, et hääletusele vilistanud riigikogulane peaks Valgevene parlamendirühma juhi koha maha panema

Eile vastu võetud riigikogu avalduse "Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes" poolt hääletas 92 saadikut. Kohalviibinutest jättis ainsana hääletama Igor Kravtšenko.

Sesteri sõnul on Eesti parlamendirühmad loodud selleks, et suhelda teiste riikide parlamentidega ning toetada Eesti välispoliitikat. Ta lisas, et Eesti valitsus ja ka riigikogu on kujundanud Valgevenes toimuva kohta selge seisukoha. "Me oleme avaldanud toetust demokraatiale Valgevenes ning mõistnud hukka valimistulemuste võltsimise ja repressioonid meeleavaldajate vastu. Kui parlamendirühma esimees neid põhimõtteid ei jaga siis oleks õiglane kui ta sellelt kohalt tagasi astuks," ütles Sester.

"Ma arvan, et valgevenelased saavad ise hakkama, pole mõtet sekkuda," rääkis Krvatšenko eile Delfile. Kas arvate, et protesteerijad käituvad valesti? "Ei, aga nad saavad kõik riigi sees ise otsustada. Me ei pea siit seisukohta võtma olukorras, kui valdav osa eestimaalasi ei tea, mis päriselt Valgevenes toimub."

Mis päriselt toimub? Kravtšenko nentis, et ega tema ja teised riigikogulased täpselt tea - kui üldse, siis teavad luureorganid. "Sellises olukorras rumal korraldada valgevenelaste elu Eestist."