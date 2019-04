Sven Mikser: terrorismiakt ülestõusmispühade ajal on rünnak usuvabaduse vastu

Mikser ütles, et mõistab rangelt hukka mitmeid inimelusid nõudnud pommirünnakud Kochchikade, Negombo, Batticaloa ja Colombo linnades Sri Lankal. "Terrorismiakt ülestõusmispühade ajal on rünnak usuvabaduse ja religiooni vastu," lausus välisminister.

„Avaldan siirast kaastunnet ohvrite lähedastele ja soovin kõigile, keda see veresaun on mõjutanud, tugevust ja kiiret paranemist sel süngel ja raskel hetkel. Meie mõtted on teiega,“ lisas ta.

Rünnak toimus täna hommikul mitmes linnas, praeguse seisuga on elu kaotanud üle 150 inimese ja vigastada saanud sadu inimesi.