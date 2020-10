Sven Mikser: Helme intervjuu oli referendumieelse vihkamiskampaania avapauk

"Mart Helme homofoobne intervjuu DW-le tegi puust ja punaseks selle, mida kõik, kes on Jüri Ratasest pisutki taibukamad, juba niigi teadsid: EKRE poolt koalitsioonilepingusse surutud nn “abielureferendum” ei ole kunagi olnud mõeldud kellegi ega millegi kaitsmiseks, vaid selleks, et anda EKRE-le võimalus olla tulevastes valimiskampaaniates oma vihkamist õhutava sõnumiga lava keskel," edastas Mikser sotsiaalmeedia vahendusel.

"Kui Jüri Ratas tahab näidata, et tema eilne hädine “selles me ju kokku ei leppinud” üldse midagi tähendab, siis peab ta praegu selgelt välja ütlema, et mingit rahvahääletust ei tule ja see punkt on koalitsioonileppest väljas," lisas ta.

"Helme intervjuu oli referendumieelse vihkamiskampaania avapauk, siitpeale saab minna ainult hullemaks. Kui Ratas peaministrina sellele selget lõppu ei tee, on ta selle põhiseadusevastase tegevuse eest kaasvastutav."