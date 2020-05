Suvi läheneb! Algav nädal on päikseline ja toob sooja kuni 25 kraadi

Esmaspäeval püsib kõrgrõhkkond Skandinaavia kohal ja ulatub servaga üle Läänemere. Karjala kohalt kandub jahedamat ja ka veidi niiskemat õhku Eesti idapiiri lähedusse. Lisandub pilverünki, aga tõenäoliselt sajuhooge neist siiski ei tule. Põhjakaare tuul jääb rahulikumaks. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 6 kraadist sisemaal kuni 10 kuni 12 kraadini rannikul, päeval tõuseb 20 kraadi lähedale, Virumaal vaid 15 kraadi ümbrusse, meretuulega rannikul on veel jahedam.

Teisipäeval tuleb kõrgrõhuala Eesti kohale. Öö on selgem, päeval on pilvi enam, kuid tänastel andmetel need olulist sadu ei too. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 13, päeval võib Ida-Eestis jääda alla 20, lääne pool tõuseb kuni 22 kraadini.

Kolmapäeval laieneb madalrõhkkond Skandinaaviast Soome ja sunnib kõrgrõhuala taanduma. Lisandub pilvi ja kohati sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarde ja veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval tõuseb 19 kuni 24 kraadini.

Neljapäeval jäävad Skandinaavia ja Soome madalrõhuala mõjusfääri, Eestist lõuna pool aga püsib kõrgrõhuala. Kahe rõhuala piirimail tugevneb edela- ja läänetuul. Öö on selgem ja sajuta, päeval arenevaist pilverünkadest sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, päeval 20 kuni 25 kraadi.

Reedel jõuab Norra rannikule uus madalrõhkkond, annab Põhja-Euroopas valitsevale madalrõhkkonnale energiat juurde ning tõstab Läänemere ääres edela- ja lõunatuule tugevaks. Tänastel andmetel tihedamad sajupilved meile veel ei jõua, kuid nädala jooksul uuendatav prognoos täpsustab olukorda. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 20 kuni 25.