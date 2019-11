Suurte päevalehtede juhtkirjad täna kõik samal teemal

Eesti Päevaleht leiab, et Järvik ei sobi ministriametisse. "Maaeluminister laskis nõunik Urmas Arumäel ennast eksitada või toimis teadlikult tema büroo kliendi huvides. Viimast on põhjust kahtlustada, sest Arumäe ja Järvik on semud juba Järviku vallavanema-aastatest. Lugu näeb välja rohkem ministri teeneteosutamisena sõpradele, mitte kui "süvariigi" rünnak EKRE vastu," seisab lehe juhtkirjas.

Äripäeva arvates peab ministri nõunik vältima oma eri rollides huvide konflikti, vastutus aga lasub ministril ja seda peaks mõistma ka EKRE. EKRE esimehe Mart Helme sõnul on tegemist mugavustsooni nautinud ametnike rünnakutega peavoolumeedia toel ehk ministrit erakond tagasi kutsuda ei kavatse. Äripäev aga leiab, et korruptsioonikahtluste puhul on tegemist ühest küljest juriidilise, teisalt aga tajumise teemaga. "Isegi kui koha kaotab nõunik või on tegemist ametnikkonna vandenõuga, jätab see ministrile vältimatult pleki, sest leebegi hinnangu järgi annab vilets kaadrivalik tunnistust valiku tegija naiivsusest," kirjutab Äripäev.