Suurim oht Eestile on Venemaa ennetav löök konflikti tõttu USA-ga mujal maailmas

See mõjutab Marrani sõnul just julgeolekuolukorda Eesti lähiümbruses. „Venemaa jätkab sõjalise jõu tugevdamist Euroopa suunal. Eesti, Läti ja Leedu lähiümbruses on sõjaliste jõudude tasakaal Venemaa poole kaldu – näiteks Eesti ja Leedu piiride lähedusse paigutatud ballistiliste rakettidega Iskander võrreldavaid raketisüsteeme pole NATO riikidel terves Euroopas,“ kirjutab ta.

Marran tõdeb, et hetkel on Venemaa sõjalise rünnaku oht Eestile on hetkel siiski väike. Samas hoiatab ta, et selline riskide vaade võib väga kiiresti muutuda.

„Venemaa sõjalise rünnaku oht Eestile on väike, sest Venemaa ei soovi sõda NATO-ga, kuid Venemaa ja Lääne vastasseisu ägenemine kus tahes maailmas võib Eesti ohupilti kiiresti muuta. Venemaa võib otsustada ennetava sõjalise rünnaku kasuks Balti riikides, kui ta kardab konflikti eskaleerumist mõnes teises piirkonnas,“ lausub Marran.

Aastaraportis endas kirjutatakse Venemaa ennetava rünnaku ohust veel laiemalt. Välisluureamet hindab, et Moskva tegeleb teadlikult taolise strateegia kujundamisega, sest see aitab maskeerida riigi sõjalist nõrkust mujal.

„Tuleb aga arvestada, et Venemaa relvajõud on viimastel aastatel oluliselt arendanud nn ennetavate sõjaliste tegevuste kontseptsiooni. Sellega üritab Venemaa vähendada oma konventsionaalse väevõimekuse suhtelist allajäämist ülekaalukale vastasele, püüdes olla kiirem nii vägede liigutamisel kui ka sõjaliste eesmärkide saavutamisel,“ öeldakse dokumendis.



Ennetava löögi kontseptsioon on Eestile ohtlik, sest Venemaa juhtkond võib taoliseks käiguks rohelise tule anda hoopis kuskil mujal maailmas USA-ga tekkinud rivaalitsemise tõttu.

„Nagu kõikide teiste maailma regioonide või rahvusvaheliste küsimuste puhul, nii ka Balti riikidega suhtlemiseks kujundab Venemaa oma seisukohad üldisemate suhete kaudu Ameerika Ühendriikidega. Venemaa tahaks igal võimalikul moel vähendada USA rolli maailmas ning samal ajal suurendada enda oma.“