Suurgildi platsi ei ristita ümber Nemtsovi väljakuks

„Tallinnas on alates 1987. aastast, kui alustati 50 aasta jooksul pandud tänava- ja teiste kohanimede korrastamist, järgitud kohanimede valikul kindlaid põhimõtteid, mis puudutavad ka pühendus- ja isikunimede panekut,“ selgitas komisjoni aseesimees Ivari Rannama. Ta lisas, et pühendusnimede andmine tänavatele, parkidele ja väljakutele ei ole siinses kultuuriruumis heaks tavaks.

Rannama ütles, et komisjon eelistab ajaloolisi kohanimesid ning et tänavanimesid on püütud depolitiseerida ja konkreetse kohaga seost mitteomavaid pühendusnimesid on soovitud vähendada.

Komisjoni otsuses selgitatakse, et Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 16. mai 1989 otsusega number 139 on määratud Püha Vaimu kiriku esisele platsile ametlik kohanimi Suurgildi plats. Selle nime määramisel lähtuti vanalinna kohanimede kompleksse taastamise põhimõtetest. Sellest tulenevalt ei oleks sobilik muuta platsi nime isiku järgi, kes pole väljakuga seotud.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond ei nõustunud samuti ettepanekuga, et Tallinna vanalinnas asendatakse ajalooliselt kasutuses olnud Suurgildi platsi nimi mõne teise nimega.

Eelmine nädal tehti Reformierakonna fraktsiooni juhtimisel Tallinna linnavolikogule ettepanek nimetada üks pealinna väljakutest või tänavatest Venemaa opositsionääri Boris Nemtsovi järgi.