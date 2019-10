Suuremad asulad Viljandimaal ja Kagu-Eestis saavad õhtuks voolu tagasi

„Oleme praeguseks mitmetes suuremates asulates ühenduse taastanud ning töötame selle nimel, et täna õhtuks oleks kõikides suuremates Viljandimaa ja Kagu-Eesti asulates elektriühendus taastatud,“ ütles Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar.

„Viimaste tormikahjude kõrvaldamine on kõige keerulisem osa. Rikkeid on endiselt veel palju ja ühe rikke lahendamisega saame ühenduse taastada suhteliselt väiksele hulgale inimestele. Kagu-Eesti ja Viljandimaa rikete lahendamisega tegeleb endiselt üle 70 rikkemeeskonna ning kõik meie jõud on suunatud sellele, et elektriühendus taastada,“ lisas ta.

Elektrilevi töötab selle nimel, et kõikidele klientidele, kellel endiselt elektrit pole, teada anda, millal on lootust ühenduse taastumiseks.