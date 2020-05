Suure töökoormuse all vaevlev rahandusministeerium kaasas kommunikatsioonibüroost lisajõudu

"Seoses riigihalduse ministri määramisega eriolukorra tööde juhiks isikukaitsevahendite vallas ning sellega kaasnenud ulatusliku lisategevusega on lühiajaliselt kaasatud lisajõud," kommenteeris rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Sigrid Laev teenuse ostmist kommunikatsioonibüroolt Hamburg & Partnerid.

Ta märkis, et erasektori kaasamine ei ole ministeeriumi praktikas tavaline ja see on ainus sarnane tellimus. "Vajaduse tingis eriolukorras lisandunud mahukas ja raskesti prognoositava arenguga uus teema. Kuna tegemist on lühiajalise abiga, siis oli mõistlikum teenuse hankega sisse ostmine."

Kuue töötajaga kommunikatsiooniosakond vajab abi oluliselt väiksemas mahus kui näiteks koroonaviiruse kriisis kõige suurema surve alla sattunud terviseamet, kuhu palgati erasektorist neli ajutist kommunikatsioonitöötajat, kelle palgafondi tarbeks eraldati koos kõigi maksudega 27 161 eurot. See aga tekitas paljudes küsimusi, kuna suhtekorraldajate töötasu on suurem kui kriisistaabi meditsiinijuhil doktor Arkadi Popovil.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakond on seni kommunikatsioonibüroolt 900 euro eest tööd tellinud.

Muude tööülesannete seas aitab ettevõte rahandusministeeriumil pressiteateid koostada. Näiteks täna kutsus riigihalduse minister Jaak Aab pressiteate vahendusel avaliku sektori asutusi isikukaitsevahendite ühishankel osalema.

