Suure tõenäosusega saavad koolipsühholoogid riigilt tuge

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) nõustus, et probleem eksisteerib. “See mure on olemas õpilaste psühholoogidega,” kinnitas ta. Muudatusettepanekus kirjutasid sotsid ja reformarid, et koolipsühholoog töötas mullu vaid 39 protsendis koolidest, seega suurem osa õpilastest koolis nõustamist ei saa. Riina Sikkut (SDE) ütles, et loodetavasti suudavad nad toetusesrahanduskomisjonis kokku leppida. "Eriti olukorras, kus viiruse levik ja distantsõpe võivad mõjutada laste ja noorte vaimset tervist."

Raha küsitakse selle jaoks, et koolitada kümme psühholoogia magistrikraadiga inimest koolipsühholoogideks. Selleks kulub aasta juhendatud praktikat, mida tehakse koostöös Tallinna ja Tartu ülikoolidega.

Kokk rääkis, et ühelt poolt on tõesti koolipsühholooge puudu, teisalt ei pruugi olla koolidel raha nende palkamiseks. “Tuleb arutada, kuidas seda raha jagada,” sõnas Kokk.

Ta ise plaanib raha eraldamise poolt hääletada. “Riigikogus on siiski 101 liiget, on vaja 51 inimese häält. Saan lubada, et kui tuleval nädalal selle ettepaneku hääletus algab, siis kaalutakse põhjalikult, kui palju ja milleks see eraldatakse. Lisaks tuleb leida katteallikas, lihtsalt milleltki raha ära ei saa võtta,” kõneles Kokk. Missugune meelsus koalitsioonis on, ei oska Kokk kosta. “Küll aga peavad sellised otsused olema konsensuslikud, seetõttu ootame fraktsioonide liikmete arvamusavaldusi.”

Lisaks koolipsühholoogide koolitamisele käisid sotsid ja reformarid välja 165 972 euro eraldamise Lasteabitelefonile ning 199 548 euro leidmise lastemajadele. Lastemajades töötavad koos erinevad spetsialistid: politsei, lastekaitsetöötaja, prokurörid, psühholoogid. Seal aidatakse seksuaalselt väärkoheldud lapsi.