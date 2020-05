SUUR ÜLEVAADE | Millised piirangud jäävad Eestis veel kehtima, millised ja millal on leevenemas?

Valitsuse liikmed leppisid neljapäeval kokku täiendavas piirangute leevenduste kavas, kuidas eriolukorra ajal kehtestatud piirangutest sammhaaval loobuda. Kõikide leevenduste puhul tuleb arvestada eritingimustega ning sellega, et sõltuvalt COVID-19 epidemioloogilisest olukorrast võib kavva tulla muudatusi.

Kehtima jäävad piirangud

Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud. Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud kuni vaid kella 22ni. Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad on suletud. Ööklubid on suletud. COVID-19 diagnoosiga isikutel ja lähikontaktsetel on karantiinikohustus. Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga isikutel on keelatud kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega. Tallinn-Stockholmi liinil on reisijatel liikumisvabaduse piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei toimu). Kehtima jäävad piirangud riigipiiri ületamisel (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega). Isikutel, kes on ületanud Eesti riigipiiri riiki sisenemise eesmärgil, on kohustus viibida karantiinis 14 päeva (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega). 2+2 reegel.



Plaanitud piirangute leevendamised

PIIR



14. mai: Eestisse lubatud Soomest tulla tööle, õppima või perekondlikul põhjusel. Tulijatel ei tohi esineda ei esine haigusnähte.

15. mai: Eestisse on lubatud siseneda Läti või Leedu kodanikel, sealset elamisluba või elamisõigust omavatel isikutel, kellel ei esine haigusnähte.

SPORTIMINE

18. mai:

- Lubada kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

- Lubada korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest.

- Lubada spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

2+2 nõuet

siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes grupis

välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest



1. juuni: Lubada spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:



2+2 nõuet

siseruumides maksimaalselt 50% täituvust

välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

AVALIKUD KOOSOLEKUD

18. mai: Lubada avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

2+2 nõuet

siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest

välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest



1. juuni: Lubada avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:



2+2 nõuet

siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest

välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest



1. juuli: Lubada avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:



2+2 nõuet

siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest

välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest



AVALIKUD ÜRITUSED

1. juuli: Lubada avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid tingimusel, et ürituse korraldaja tagab, et järgitakse:

2+2 nõue

siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest

välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest



Hoolekandeasutused ja kinnipidamisasutused

18. mai: Lubada kinnipidamisasutustes külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis

järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise

külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides

külastustele eelneb külastajapoolne tervisedeklaratsiooni esitamine

täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele



1. juuni: Lubada hoolekandeasutustes, varjupaikades ja turvakodudes ning haiglates külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:



koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise hoolekandeasutustes on isikukaitsevahendite kasutamine külastusel kohustuslik külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides külastustele eelneb külastaja poolne tervisedeklaratsiooni esitamine täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele

Lubada üld- ja erihooldekodus viibivatel isikutele hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumine tingimusel, et isikud kannavad vajadusel isikukaitsevahendeid.

MEELELAHUTUS JA AJAVIIDE

1. juuni:

Lubada meelelahutusvõimaluste kasutamine veekeskustes, spaades, saunades jmt tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

kasutamine jmt tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse: broneeringusüsteemide jmt lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet maksimaalselt 50% täituvuse nõuet, kuid mitte rohkem kui 50 inimest

Lubada meelelahutusvõimaluste ( mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jmt) kasutamine kaubanduskeskustes ja mujal tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

( jmt) kasutamine kaubanduskeskustes ja mujal tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse: maksimaalselt 50% täituvuse nõuet desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele





HARIDUS JA HUVIHARIDUS



15. mai: Lubada osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Kontaktõpet saab korraldada individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse:



võimalikult hajutatult

võimalusel järgides 2+2 reeglit



Lubada huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Järgida tuleb 2+2 reeglit.

1. juuni: Lubada huviharidus ja huvitegevus tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:



2+2 nõuet

siseruumides maksimaalselt 50% täituvus

välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest



LASTELAAGRID, ÕPILASMALEVAD

12. juuni: Lubada lastelaagrid ja õpilasmalevad tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

kuni 300 inimese piirangut

grupipiirangut kuni 20 inimest

desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele