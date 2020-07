SUUR ÜLEVAADE | Millised on Eestis alates 1. juulist kehtivad piirangud ja nende leevendused?

Alates 1. juulist on avalikud koosolekud lubatud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

- hajutamise nõude järgimine;

- siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;

- õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Jumalateenistused, usutalitused

Lubatud on avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema:

- hajutamise nõude järgimine;

- desinfitseerimisvahendite olemasolu.



Koolid, ülikoolid, huviharidus, noortekeskused

Põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides (välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel), täienduskoolitusasutustes ning avatud noortekeskustes on lubatud tegevused kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

- järgitakse hajutamise nõuet;

- siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 100 inimest;

- õues on mitte rohkem kui 100 inimest.



Lubatud on huviharidus ja huvitegevus, kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

- järgitakse hajutamise nõuet;

- siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus;

- õues on mitte rohkem kui 100 inimest.

Alates 1. juulist on lubatud tegevus põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides (välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel), täienduskoolitusasutustes, avatud noortekeskustes ning huvihariduse ja huvitegevuse pakkumine, kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

- järgitakse hajutamise nõuet;

- siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;

- õues on mitte rohkem kui 1000 inimest.