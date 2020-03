Suur osa vanematest jätab lapsed lasteaiast koju. Omavalitsused on valmis hoiu tagama neile, kel seda võimalust pole

Viimsis on laupäevast suletud kõik valla hallatavad asutused, sealhulgas lasteaiad. Vallas töötab valvelasteaed, kes pakub lastehoidu nendele vanematele, kellel on seda möödapääsmatult tarvis. See võimalus on kõigil lapsevanematel, kes peavad riiklikult tegelema eriolukorra lahendamisega või on meditsiinitöötajad, ütles valla kommunikatsioonijuht Rain Uusen.

Täna ei olnud valvelasteaia rühmas aga ühtki last ja esimesed sooviavaldused on hetkel 23. märtsiks.

Lapsed võetakse valvelasteaeda vastu ankeedi alusel, kus lapsevanem kinnitab, et pere on terve. "Välja on töötatud erimeetmed kaitsmaks valvelasteaia töötajaid ja lapsi," sõnas Uusen. Ta lisas, et haigusjuhtumite analüüs on juba näidanud, et viiruse leviku tõkestamiseks oli ainuõige otsus lasteaiad sulgeda.

Viimsi vallavalitsus andis ka valla territooriumil tegutsevatele eralasteaedadele ja lastehoidudele range soovituse uksed kinni panna.

Ka Harku vallas on lasteaedu suletud, et nakkuse levikut vältida. See on tingitud ka sellest, et suur osa vanematest on lapsed juba koju jätnud.

Valla kommunikatsioonijuht Madis Idnurm tõi näiteks, et möödunud reedel toodi lasteaeda 942 lasteaialapsest 218. Täna hommikul aga juba oluliselt vähem - kohale toodi 39 last ehk 4% lasteaedades käivatest lastest. "Sellest tulenevalt otsustas vallavalitsus peatada kahe lasteaia ja ühe filiaali töö alates tänasest ning määras selleks ajaks asenduslasteaiad," ütles Idnurm.