Suur huvi välkõppuse vastu on kaitseväeteenistuse registri umbe jooksutanud

Õppuse teates on kirjas, et reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist aadressil www.kaitsevaeteenistus.ee. Praeguse seisuga on aga ligipääs sellele registrile kättesaamatu.

Kaitseressursside ameti pressiesindaja Anne Osvet ütles Delfile, et amet suurendas serveri protsessori jõudlust probleemi tõttu neli korda ja ID-kaardiga sisse logides peaks nüüd registrisse pääsema.

"Mobiil-Id ja Smart-Id võivad ülekoormuse tõttu kinni joosta. Vabandame asjaosaliste ees serveri ülekoormuse pärast," ütles Osvet.

Lisaõppekogunemisele kutsuti 61. tagalapataljoni koosseisu arvatud reservväelased. Nad saavad saavad lisainfot telefonilt: +372 717 8050 ja e-posti aadressilt 1jvbr.reserv@mil.ee.

Uudis on täiendamisel.

Lisaõppekogunemise Okas 2019 eesmärk on valmiduskontroll, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga, sest vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.