Suur hinnatõus: mittetallinlastele muutub pealinna ühistranspordi kasutamine tunduvalt kallimaks

Abilinnapea Andrei Novikov tõdes, et viimati muudeti Tallinna ühistranspordi piletihindu 2012. aastast seoses elektroonilise piletisüsteemi rakendamisega. "Vahepealsete aastate vältel on märkimisväärselt kasvanud nii ühistranspordi kasutajate kui ka liiniveomahtude arv. Käesoleva aasta algul hakkas Tallinna Linnatranspordi AS erakorraliselt teenindama 11 olemasolevat bussiliini ning aasta teises pooles avasime uusi bussiliine," selgitas Novikov.

Uued piletihinnad peab kinnitama Tallinna linnavolikogu.