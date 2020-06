SUUR GRAAFIK | Millistes riikides on koroonaviirus kontrolli all ehk kust Eestisse tulles pole karantiin vajalik?

Lisaks Iirimaal tulijatele ei kehti eneseisolatsioon uuest nädalast reisides Austriast, Bulgaariast, Hispaaniast, Hollandist, Horvaatiast, Islandilt, Itaaliast, Kreekast, Küproselt, Leedust, Liechtensteinist, Luksemburgist, Lätist, Norrast, Poolast, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Soomest, Šveitsist, Taanist, Tšehhist ja Ungarist, kui nendes riikides on viibitud 14 päeva vahetult enne Eestisse tulemist.

Valitsus kiitis 28. mail heaks Eesti piiride taasavamise alates 1. juunist Euroopa riikidest saabuvatele inimestele. Eestisse võivad tulla haigustunnusteta isikud, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist.

Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast. Eestisse reisija liikumisvabaduse piirang sõltub sellest, kas riigist, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 15 inimest. See tähendab, et lähteriigis peaks nakatunuid olema 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist peavad Eestisse jõudes jääma eneseisolatsiooni.

Sama mõõdik - fikseeritud viirusesse nakatunute arv 100 000 elaniku kohta - on viiruse leviku hindamisel ja piirangute leevendamisel laialdaselt levinud. Näiteks on Terviseameti esindajad öelnud korduvalt, et kui 14 päeva jooksul tuvastatakse Eestis 100 000 elaniku kohta üle 25 juhtumi ehk kokku riigis üle 350 uue haigestunu, tekib vajadus asuda tervishoius ümberkorraldusi planeerima.

12. juuni seisuga on see näitaja Eestis 8,59, olles paari nädalaga ligi kahe võrra kerkinud. Lätis näiteks on sama arv 1,75, Leedus 3,52, Soomes 5,79.

Samuti on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatanud, et Eestist lendude lubamisel ja keelamisel lähtutakse teiste riikide haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Teave riikide ja karantiininõuete kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel.