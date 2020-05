Suri üks Eesti riikliku iseseisvuse taastajatest Uno Ugandi

Esmaspäeval lahkus üks Eesti riikliku iseseisvuse taastajatest, teenekas kirurg ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige Uno Ugandi, vahendab ERR.

Uno Ugandi sündis 22. juunil 1931 Tallinnas. Ta lõpetas aastal 1951 Tallinna Kehakultuuri Tehnikumi, aastal 1955 Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuriteaduskonna ja aastal 1962 arstiteaduskonna raviosakonna.

Ta töötas aastatel 1962–1968 Saaremaal kirurgina, aastatel 1968–1977 Rapla rajooni keskhaigla kirurgina (seejuures aastast 1973 osakonnajuhatajana). Aastatel 1977–1990 töötas ta Paide rajooni keskhaigla kirurgiaosakonna juhatajana.

Aastatel 1990–1992 oli ta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige, ta oli sotsiaalkomisjoni aseesimees ja ta kuulus keskfraktsiooni; 20. augustil 1991 hääletas ta Eesti Iseseisvuse taastamise poolt. Lisaks oli ta Eesti Kongressi saadik.

Ta oli aastatel 1977–1989 NLKP liige; 18. septembrist 1991 on ta Keskerakonna liige. Ta on olnud Eesti Arstide Liidu volikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees. Ta oli Järvamaa Rahvarinde asutajaid ja aastatel 1988–1990 Järvamaa Rahvarinde eestseisuse juhataja, samuti on ta olnud Rahvarinde volikogu liige. 1992. aasta Riigikogu valimistel kandideeris ta samuti Riigikogusse (valimisliidu Rahvarinne nimekirjas, 8. ringkonnas (Järvamaal ja Lääne-Virumaal)), kuid ta ei osutunud valituks.