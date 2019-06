Suri poliitik ja ajaloolane Mart Nutt

Täna hommikul lahkus meie seast Eesti poliitik, ajaloolane, filosoofiadoktor, reservohvitser, Eesti Vabariigi staažikaim riigikogu liige, isamaalane ja riigimees Mart Nutt.

"Mart Nutt oli konservatiiv selle sõna parimas tähenduses. Ta toetas läbimõeldud ja järjepidevat poliitikat ning oli kümnete aastate jooksul üks juhtivaid esindusdemokraatia toetajad. Ta uskus inimeste vabadusse ning Inimõiguste instituudi ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu panustas inimõiguste edendamisse ka rahvusvahelisel tasandil," teatas Isamaa oma pressiteates.

Mart Nutt kuulus alates Eesti taasiseseisvumisest kõikidesse Riigikogu koosseisudesse. Panuse eest Eesti rahvusriigi arengusse, demokraatiasse ja Eesti julgeolekusse on Vabariigi presidendid tunnustanud teda Riigivapi V klassi teenetemärgiga 2001. aastal ja Riigivapi II klassi teenetemärgiga 2018. aastal.

Mart Nutt oli 1989. aastal üks sõltumatu noorteühenduse Res Publica asutajatest, viimast võib pidada Eesti esimeseks parempoolseks mõttekojaks. 1990. aastal asutas ta koos mõttekaaslastega aga Vabariiklaste Koonderakonna, mis koos teiste paremerakondadega ühines valimisliiduks Isamaa. Mart Nutt oli erakond Isamaa liige selle asutamisest saati. Mart Nutt oli filosoofiadoktor. Ta oli ka reservohvitser ja kuulus kaitseliidu ridadesse.

Isamaa avaldas oma järelehüüdes sügavat kaastunnet Aet Kukele ja Mardi isale. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles järelhüüdes: "Meid on tabanud suur kaotus. Mart Nutt oli nii Eesti parlamentaarse demokraatia kui Isamaa erakonna üks rajajatest. Taasiseseisvunud Eesti riigikorralduses on mitmed asjad Mart Nuti nägu ja me oleme talle selle panuse eest igavesti tänulikud. Puhka rahus, hea sõber!"