Suri Ants Leemets

Leemetsa lahkumisest teatas tema parteikaaslane Kristen Michal sotsiaalmeedias.

Leemets oli aastatel Tallinna abilinnapea aastatel 1996-2001. Vahepeal, 1999. aastal oli Leemets Riigikogu liige.

Ants Leemets oli aastatel 1992-1995 Lääne-Viru maavanem. 1995. aastal kuulus ta veidi üle poole aasta Tiit Vähi valitsusse.

Aastatel 1996-2001 oli ta Tallinna abilinnapea. Vahepeal, 1999. aastal oli Leemets Riigikogu liige.

Alates 2002. aastast on ta olnud SA Virumaa Muuseumid juhatuse esimees ning aastas 2009 on ta kuulunud Reformierakonna ridades Tallinna linnavolikokku ja samast ajast on ta olnud ka Haabersti linnaosakogu liige.

Käesoleval aastal sai ta Tallinna teenetemärgi aastatepikkuse töö eest Tallinna linnavolikogu liikmena ning volinikuna antud panuse eest Tallinna arengusse.

Leemets oli Eesti Liikumispuudega Inimeste liidu president aastatel 2009-2014 ja 2017-2019. Käesoleval kuul nimetati ta Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu auliikmeks.