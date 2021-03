Sünoptik: suur kevad tuleb aeglaselt. Sooja ilma on oodata alles aprilli teisest nädalast

"Suurt sooja ei ole, aga erilist külma ka ei ole," kirjeldab Ilmateenistuse sünoptik tulevase nädala ilmateadet. Ta selgitab, et kui täna ja homme on ilm veel sajune, siis ülehomsest suuremad sajud lõppevad. Jahedamaks kisub taas nädala lõpupoole. Sünoptik juhtis tähelepanu, et inimesed oleksid liikluses tähelepanelikud, sest teekatted võivad öösiti ning hommikuti olla jäätunud.

Soe kevad tuleb tema sõnul aeglaselt. "Praegustel andmetel on kevadisemat sooja oodata aprilli teisest nädalast," ütles ta.

Ilmaennustuse nelja päeva prognoosi kohaselt sajab ööl vastu homset aeg-ajalt vihma ja lörtsi, mis võib minna üle ka lumesajuks. Mitmel pool võib olla udu ja jäidet. Tuul puhub lõunakaarest läänekaarde 2–8, Liivi lahe piirkonnas ja mandri lõunaosas puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku miinus kaks kuni üks kraad.

Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, päeva jooksul võib oodata ka lund. Puhub läänekaare tuul 3–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on üks kuni viis kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada lund ja lörtsi ning mõnel pool võib olla ka udu. Puhub läänekaare, saartel põhjakaare tuul 2–8, põhjarannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku miinus seitse kuni null kraadi.

Päeval on ilm ööga võrreldes sarnane. Puhub läänekaare, saartel põhjakaare tuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on null kuni neli kraadi.

Kolmapäeva öö tuleb eelnevatest jahedam, sest õhutemperatuur võib paiguti tõusta -11 kraadini. Üldiselt on aga pilves selgimistega, peamiselt sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1–7 m/s.

Päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub loode ja põhjatuul 3–9 m/s ning õhutemperatuur jääb vahemikku miinus üks kuni pluss kolm kraadi.

Neljapäeva öösel võib õhutemperatuur olla paiguti kuni miinus 11 kraadi. Kohati sajab vähest lund. Tuul puhub põhjakaarel valdavalt 2-8 m/s. Ka päeval võib sadada kohati vähest lund, õhtu lõppeda ka lumesajuga. Põhjakaare tuul puhub vahemikus 2–8 m/s, õhtul võib tuul saartel ja põhjarannikul tõusta kuni 12–14 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku miinus üks kuni kolm kraadi.