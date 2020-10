Sünoptik: Järgmine nädal võib tuua kuni 14 soojakraadi

Sünoptik Kairo Kiitsaku andmetel liigub järgmisel nädalal soe õhumass üle Läänemere Baltimaade poole. "Rootsis võib õhutemperatuur tõusta kuni 17 kraadini ja Baltimaade läänepoolses tiivas paiguti 12-14 kraadini," kirjutas sünoptik ühismeedias.

Kiitsak lisas, et kehtiv novembrikuu soojarekord mõõdeti Eestis 3. novembril 1967, mil väljas oli 15,2 kraadi sooja.

Järgmisel nädalal öösiti soojakraadid

Kuigi homme öösel võib temperatuur pikemate selgimiste korral langeda nullkraadini, püsib öine temperatuur riikliku ilmateenistuse andmetel järgmisel nädalal ligi kuue soojakraadi juures.

Päevadeks lubab ilmateenistus järgmisel nädalal keskmiselt kaheksa kraadi sooja.

Homme laieneb üle Eesti kõrgrõhuvöönd. Ilm on enamasti sajuta, aga öösel ja hommikupoolikul laialdaselt udune. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 8, pikemate selgimiste korral langeb nullkraadini, suurem on võimalus Kesk- ja Kirde-Eestis, päeval tõuseb 7 kuni 11 kraadini. Õhtul muutub saartel ja looderannikul lõunatuul tuntavamaks.

Pühapäeva jooksul jätkub tuule tugevnemine, sest suureneb taas kahe rõhkkonna vastasseis. Kõrgrõhkkond koondub Venemaale ja selle lääneserv ulatub Eesti kohale. Samal ajal jõuab ookeanilt Norra merele uus ja väga äge madalrõhkkond ning laieneb üle Skandinaavia Läänemere äärde. Lõuna- ja kagutuule puhanguid on Lääne-Eesti rannikualadel 12, päeval kuni 15 m/s. Ilm püsib põhiliselt sajuta ja üürikeseks on mõneks tunniks ka selgemat taevast. Öine õhutemperatuur langeb selgema taeva korral idapoolsetes maakondades nullkraadi lähedale, lääne pool on kuni 6, rannikul 9, päeval 5 kuni 10 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva on mandril veel sajuta, aga saartele võivad vastu hommikut jõuda vihmapilved, mis päeval ka mandrile vihma toovad, suurem on võimalus Eesti lääneosas ning Kesk- ja Ida-Eestisse ei tarvitse sadu jõuda. Kagutuul aga paisub järjest tugevamaks, päeval on ka sisemaal puhanguid. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 6, rannikul kuni 9, päeval lisandub sooja ja temperatuur tõuseb 7 kuni 11 kraadini.