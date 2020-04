Sünnitushaiglad ei julge kindlat kuupäeva öelda, millal lubatakse taas isasid sünnituste juurde

Lõuna-Eesti haigla kommunikatsioonijuht Ave Abel ütles, et haigla võtab päeva korraga ja mai keskpaigani, kui eriolukord peaks lõppema, otsuseid veel ei teha. “Esialgsete plaanide kohaselt kehtib reegel tõesti eriolukorra lõpus,” sõnas ta. Lõuna-Eesti haigla on aga ka erand. Kui teised haiglad rangelt kedagi sünnitajaga kaasa ei luba, nentis Abel, et kui näiteks sünnitaja elukaaslane on ta juba haiglasse toonud, siis on raviarsti otsustada, kas tugiisik võib haiglasse jääda või mitte. Siiski on sünnitajatele antud soovitus jätta tugiisik koju. “Üldiselt oleme öelnud, et tuleb sünnitusele tulla üksi.”

Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuht Ülo Veldre kinnitas, et ka nende haiglas on sünnitajate tugiisikutel palutud koju jääda. “Sünnitanud naiste külastamine ja pakkide üleandmine on lubatud vaid raviarsti kooskõlastusel,” sõnas Veldre. Ta tõi näite, et kui sünnitajal on mõni krooniline haigus ning ta ravimid jäid koju, siis saab raviarst lubada selle paki vastu võtta.

Pärnu haigla naiste- ja lastekliiniku juhataja Kadri-Liina Vahula kinnitas teiste haiglate seisukohti, peresünnitused on lubatud siis, kui eriolukord lõppeb ning külastuspiirangud kaotatakse.

Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar selgitas, et praegu ei ole elukaaslase ega mõne teise lähedase sünnitamisele kaasatulemine veel lubatud. “Eriolukorrast väljatulemine on etapiline: esmalt alustatakse ära jäänud ambulatoorsete kontaktvisiitide taastamisega. Peresünnituse osas on otsus seotud sellega, et järgida 2+2 reeglit ning võimalusel ära hoida olukordi, kus sünnitustoas/sünnitusosakonna teistes ruumides oleks liiga palju rahvast korraga,” ütles Arusaar.

Tartu Ülikooli kliinikum ja Lääne-Tallinna keskhaigla tõid välja, et lähtusid peresünnituste peatamisel Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Ämmaemandate Ühingu, Eesti Lastearstide Seltsi ja Eesti Perinatoloogia Seltsi poolt ühiselt koostatud juhendile, mis annab soovitused sünnituse, raseda ja vastsündinu jälgimiseks Covid-19 epideemia ajal. Juhend on kooskõlastatud ka sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja Eesti haigekassaga.