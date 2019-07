Sünkroontõlk Kaljulaidi ja EKRE konfliktist: presidendi "vihasõnumi" taga on tegelikult ekslik tõlge

President Kersti Kaljulaid sõnas Foreign Policyle antud intervjuus EKRE kohta muu hulgas, et "I hate them for their behavior", mis jõudis Eesti meediasse tõlkena: "ma vihkan EKRE-t nende käitumise pärast" (on ka teisi tõlkeid - toim). Keerdo-Massa sõnul pole see korrektne.

"Vihkan on eesti keeles natuke midagi muud ja palju isiklikum," kirjeldas tõlk. "Sa võid vihata koolis sind viis aastat kiusanud klassikaaslast – sügavalt ja hingepõhjast. Aga sa ei vihka sama moodi näiteks Justin Bieberit, vaid sa lihtsalt ei salli teda – või veel õigemini isegi tema muusikat," toob ta näite.

Keerdo-Massa sõnul ei jäta inglise keel väga palju variante. "Dislike" jääb lahjaks ning järgmine sõna vastikuse skaalal ongi "hate". Küll aga tuleb vaadata konteksti: "Siin, kui president kasutab sõna "vihkama", siis ta vihkab käitumist, mitte inimest." Tõlk rõhutab, et inimese ja tema käitumise vihkamine on kaks väga erinevat asja.

Umbes sama käib ka sõna "love" kohta – ehk näiteks "I love ice cream" ei tähenda tingimata sügavaid tundeid jäätise vastu.

Korrektne olnuks Keerdo-Massa hinnangul kasutada hoopis tõlget: "Mind vihastab nende käitumine".