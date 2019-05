Sülelaps ootas 15 tundi Lastehaigla operatsioonijärjekorras, söömata ja stressis. Perekond oli infosulus

Sten Svetljakov kirjeldab sotsiaalmeedias, et tema 1,7 aastane laps pidi operatsioonile minema kell 14, kuid viidi sinna alles kaks tundi hiljem. Seejuures oli väikelaps keskööst saati üle 15 tunni söömata, sest operatsiooniks tuli valmis olla alates varahommikust. Täpset operatsiooniaega vanematele aga öelda ei osatud, vaid see selgus kell 10.

Svetljakov toob välja, et operatsiooni oodates pidi ta ise pidevalt uurima, millal lapsega tegelema hakatakse ning kas näljane laps võib seni süüa, kuid infot ei antud ja ka einestada ei lubatud. Vastuseid ei saanud isa ka haigla kvaliteedijuhilt ega juhatuselt.

Tallinna Lastehaigla kommunikatsioonijuht Tiina Eier vastas juhtunut kommenteerides, et söögikeelu saanud lapsele oli operatsiooni oodates määratud energia- ja vedelikuvajaduse katteks veenisisene infusioon.

Samuti selgitas Eier, et lapsele määratud operatsiooniaeg oligi orienteeruv. "Plaanilised nina-kurgu-kõrvaoperatsioonid lõppesid kell 14.30, sellele järgnes ootamatu erakorraline protseduur, mille järel, kell 15.50, jõudis kätte kõnealuse lapse operatsioonijärjekord. Vanematega vesteldi korduvalt, kuid neile ei suudetud teada anda täpset operatsiooniaega," sõnas Eier.

Lastehaigla kommunikatsioonijuhi arvates oli juhtunu puhul tegu puuduliku kommunikatsiooniga, mistõttu olid vanemad teadmatuses ning tundsid, et teadmatuses on ka haiglapersonal. "Sellest on kahju ja haigla vabandab," sõnas Eier.