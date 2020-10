Sukeldumisekspert Estonia vraki uurimisest: kuni saja meetri sügavusele sukeldumine on meie jaoks igapäevane

“Erasektoris on selline võimekus täiesti olemas. Kuni sada meetrit on meie jaoks igapäevane asi. Tunnike tagasi ronisin 70 meetri sügavuselt välja,” vastas rahvusvahelise sukeldumisrühma Badewanne liige, tehniline sukelduja Ivar Treffner neljapäeva õhtupoolikul ajakirjaniku küsimusele, kas Eesti erasektoril oleks võimekust uurida 80 meetri sügavusel lebavat vrakki.

Treffneri sõnul tuleksid vraki visuaalse uurimise ülesandega toime mitu siinset ettevõtet. “Kui on vaja dokumenteerida, filmida, siis see on tehtav. Kui on tarvis mehaanilist manipulatsiooni vajavaid töid — midagi lõigata, keevitada —, siis see on teine asi. Ma arvan, et see ei olegi eesmärk. Kuna praegu on kavas ainult uurida, siis selleks on võimekus täiesti olemas."