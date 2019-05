Suitsetamine on eestlaste seas aina ebapopulaarsem

Kuigi suitsetamise kahjulikkus ilmselt ei tule arenenud riikides enam kellelegi üllatusena, on Euroopas sellegipoolest maailmas kõige rohkem suitsetajaid. WHO raport rõhutab, et riigid peaksid intensiivsemalt keskenduma ennetustegevustele: tervisega seotud sekkumistest turunduse ja regulatsioonideni. Suitsetamine on oluline ohutegur kopsuvähi tekkes – 90 protsenti kopsuvähi haigetest on olnud endisel või praegused suitsetajad.

Tähtis on teadvustada ka passiivse suitsetamise ehk mittesuitsetaja tubakasuitsuses keskkonnas viibimise negatiivseid mõjusid, mida sageli hinnatakse tegelikust väiksemaks. Tubakasuits sisaldab üle 7000 keemilise ühendi, millest vähemalt 69 kohta on tõestatud ka nende vähkitekitavus. Need ained võivad jääda nähtamatult ja lõhnatult tuppa hõljuma kuni viieks tunniks, suurendades kopsuvähi, krooniliste hingamisteede haiguste ja paljude muude haiguste riske. Seega kutsub WHO üles kõiki riike, organisatsioone, kogukondi ja üksikisikuid mõtlema inimeste igapäevasele elu-olule ja liikumisele silmas pidades mitte ainult otsest suitsetamise vältimist, vaid vähendada ka passiivse suitsetamise ohtu.

Eestlastel on alati hea meel, kui külla tulnud väliskülalised kiidavad siinset puhast õhku ja loodust. Aga tasub meeles pidada, et puhas õhk ei tähenda ainult metsades ja soodes olevat õhu kvaliteeti, vaid hõlmab ka linnakeskkonda, kus inimesed iga päev liiguvad. „Seda enam teeb head meelt see, et statistikas kajastuv suitsetamise vähenemine on silmaga nähtav ja ninaga tuntav ka meie avalikes kohtades – tänaval ja kaubanduskeskuste uste ees on suitsetajaid üha vähem,“ ütles TAI tubaka valdkonna ekspert Tiiu Härm.