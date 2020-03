Suhtlusprobleemid keset koroonakriisi. Mis juhtus saarlaste ja terviseameti vahel?

Delfi küsis terviseameti juhilt Merike Jürilolt, miks on amet jätnud saarlased abita, mille peale vastas Jürilo, et see on päris huvitav kaasus. “Suhtlesime ka haigla juhiga, eks siis tuleb ka kohaliku omavalitsusega rääkida, kus on see infosulg,” ütles ta. “Kui vaadata terviseameti staapi, siis Kuressaare haigla pole veel kordagi pöördunud terviseameti poole sellega, et neil on abi vaja või et on mingi mure. Küll oleme korduvalt küsinud seda, tegelikult on valmis ka teised haiglad toetama.”

Kuressaare haigla juhi Märt Kõlli sõnul võib asi olla selles, et abipalve saatis valla kriisikomisjon vabariigi kriisikomisjonile. “Vallavanem täies usus arvas, et see jõuab õigesse kohta,” ütles ta. “Ei oska öelda, kuidas see formaalselt läks, bürokraatlik kummaline asi.”

Kõlli lisas, et Kuressaare haigla jaoks on tempo nii kiire, et nad ei jää vastuseid ootama. Sestap lahendatigi esialgne abipalve ise ning pandi püsti drive-in proovivõtusüsteem.

Nüüd on Kuressaare haigla saanud terviseametiga kokkuleppele, et COVID-19 haigeid hospitaliseeritakse mandril, mitte Kuressaare haiglas. “Kui me ei pea iseseisvalt koroonapositiivseid hospitaliseerima, siis me ei vaja täiendavat tööjõudu,” ütles Kõlli, kuid lisas, et see on olukord praegu ning olukord võib muutuda kiirelt.

Terviseameti juhi Merike Jürilo sõnul ei ole temal päris üks-ühele ülevaadet, kui palju Kuressaare haigla töötajaid on viirusesse nakatunud või kui paljud neist on seetõttu tööst eemal. “Kuna need inimesed on nakatunud eraelulistel põhjustel, mitte haiglanakkuse tagajärjel,” põhjendas Jürilo teadmatust.

Kuressaare haigla juhi Märt Kõlli sõnul on neil viirusesse nakatunuid erinevates töötajate gruppides umbes viie inimese kanti. Täpset numbrit ta öelda ei oska, sest see ei ole Kõlli hinnangul ka oluline. “Need, kes on haiged, on niikuinii kodus,” ütles ta ja lisas, et tegemist on ka delikaatsete isikuandmetega ning haigla personali nakatunute arv sõltub ka nakatunu enda soovist oma seisundit deklareerida.

