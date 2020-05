Sügisel valmima pidanud Haabersti spordihalli asemel laiutab tühi plats

Delfile kirjutas Õismäe elanik, kes on mures inetu ehitusplatsi pärast, mis seisab tema kodu lähistel juba üle aasta. Platsil alustati ehitust möödunud aasta veebruaris ning plaani järgi pidi Haabersti spordihall kerkima sinna tänavu septembriks ehk juba nelja kuu pärast. „Läksin just peale pika karantiini jalutama ja jälle imestasin, kui kasimatuks minu lähiümbrus on muutunud tänu sellele seisma jäänud ehitusele,” oli elanik pettunud.

„Ma ei näe, et keegi oleks seal ühtegi liigutust teinud viimase aasta jooksul,” lisas kodanik. „[Piltidelt] võib näha, et ehitusplatsil vedelevad prügihunnikud ja mingit spordihalli ei paista kaugeltki.”

Tallinna abilinnapea Eha Võrk selgitas, et praegu ei toimu ehitusplatsil tööd, kuna riigis kehtib eriolukord. Ehitustöödega oleks tema sõnul muidu alustatud märtsikuus. Samas tunnistas abilinnapea, et arendajate hinnangu järgi on tööd graafikust maas umbes 6-8 kuud.

„Ehitustöödega tehti paus möödunud aastal, mil tekkis vajadus leida lahendus, kuidas suurendada autodele parkimiskohtade arvu – mõeldud on eelkõige ümberringi Õismäel elavatele inimestele, kelle jaoks maapealne parkla jääb avatuks ööpäevaringselt, kuid kindlasti ka spordihalli külastajatele,” rääkis Võrk. „Muudatuste käigus arvestati ka roheala säilitamiste piirangutega.”

Spordihalli ehitustööde tellija on MTÜ Korvpalliklubi Tallinn, mille juht Jevgeni Gurjanov kinnitas, et klubi jagab Õismäe elanike muret. „Meie korvpalliklubi, kelle eestvedamisel hakati sellesse kohta kavandama spordihalli, tegutseb põhiliselt Õismäel ja kõik meie lapsed ja lapsevanemad on samuti Õismäe elanikud,” põhjendas ta.

Gurjanovi sõnul on tööde paus kahetsusväärne. „Samas tahaks kindlasti lisada, et projekti eestvedaja ja teostaja suhtuvad väga kohusetundlikult loodavasse arendusse, mis on väga selge sotsiaalse suunitlusega,” rõhutas ta. „Sellesse kohta on jätkuvalt kavandatud spordihalli ehitamine. Inimesed, kes viivad ellu seda projekti on ise Õismäel üles kasvanud ja on siiani seotud selle elamurajooniga ja Haabersti linnaosaga. Palume omalt poolt Õismäe elanikelt veel veidi kannatust. Vastutasuks nad saavad suurepärase sportimise ja vabaaja veetmise koha.”