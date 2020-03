Südamekodude juht: kõik Eesti hooldekodud vajavad laustestimist. On aja küsimus, kui viirus jõuab teistessegi hooldekodudesse

Saaremaa Südamekodus kinnitati eile kahel elanikul Covid-19 viiruse positiivne test. Mõlemad hooldekodu elanikud paigutati eile õhtul Kuressaare haiglasse ravile, nende seisund on stabiilne ning nad on arstide järelevalve all.

Südamekodudele kuulub kuus hooldekodu üle Eesti, kus karantiin kehtestati juba varem kui riigis tervikuna. “Testimise võimalus aga avanes meile alles sel esmaspäeval, kasutasime seda aktiivselt eriti just suure nakatunute arvuga Saaremaal,” selgitas Kukk. “Kui me ise poleks lasknud täiendavaid proove võtta igaks juhuks ka haiguse tunnusteta elanikelt, kellel oli olnud kokkupuude ühe haigusetunnusega elanikuga, poleks me ilmselt tänaseni viiruse olemasolust meie hooldekodus teadlikud.”

Kuke hinnangul tuleks praeguses olukorras üle terve Eesti testida kõikide hooldekodude elanikke ja hooldajaid. “Lisaks võiksid kõik hooldekodud, kus see on vähegi võimalik, piirata ka töötajate tulemist ja lahkumist, aga mõistan, et seda võib olla keeruline korraldada nii ruumide kitsikuse tõttu kui inimlikus mõttes,” nentis Kukk, lisades, et on hea, et hooldajad lõpuks riskirühma lisati, kuigi nagu näha, jäi see samm veidi hiljaks.

Kuke kinnitusel teevad nad tihedat koostööd Terviseameti, Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumiga, et tuvastada Saaremaa hooldekodus viiruse võimalik levik. “Anname endast parima, et viiruse levikut maksimaalselt takistada ja loodame nakatunute heale koostööle meditsiinisüsteemiga, et kõik saaksid vajadusel abi võimalikult ruttu,” ütles Kukk, lisades, et ettevõte on oma kõigis hooldekodudes rakendanud eriolukorra meetmed ning teadaolevalt teistes hooldekodudes ühtegi haigusjuhtumit hetkel pole.