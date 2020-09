Stoicescu: Karabahhi vastasseis võib eskaleeruda Moskva-Ankara konfliktiks

Stoicescu sõnul on näha, et lisaks varasemale Jerevani-Moskva teljele on moodustunud ka Bakuu-Ankara telg. "See konflikt polariseerub palju rohkem. Venemaa on näinud aastaid vaeva selleks, et mõjutada nii Aserbaidžaani kui Armeeniat, aga nüüd, peale Kavkazi suurt õppust, kus imiteeriti väga selgelt Aserbaidžaani ründamist iga külje pealt, nii Kaspia merelt kui Armeeniast, ütlesid kellelgi närvid üles," märkis Stoicescu ERR-i vahendusel.

Stoicescu nõustus, et algne Armeenia-Aserbaidžaani vastasseis võib eskaleeruda Ankara-Moskva konfliktiks. "Konflikti võib ka Iraan sekkuda. Meenutagem, et Venemaa ja Türgi on vastaspooled käsilassõdades Liibüas, Süürias. See oleks kolmas käsilassõda," ütles ta.

Stoicescu hinnangul võis üheks lahingutegevuse alustamise põhjus peituda Venemaa keskendumises lääne suunale. "Venemaa on vägagi hõivatud lääne suunaga ja Valgevenega. See on nende jaoks vaieldamatu prioriteet. Vaatamata sellele, et iga-aastane sõjaväeline suurõppus Kavkaz toimus lõuna ringkonnas, Krimmist kuni Kaspia mereni välja, siis tegelikult peamine aktiivsus on lääne suunal. Seal toimusid samuti sõjaväeõppused. Venelaste tähelepanu on seda suurem, et ka Ukrainas Lvivi oblastis toimusid suured õppused, mida USA maaväe peastaap Euroopas juhtis. Võib-olla kasutati ära seda momenti, et torkida Venemaad lõuna poolt," rääkis Stoicescu.

