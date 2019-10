Steven Hristo-Evestus: peaprokuröri kohale on mitu sobivat inimest, endale ma kampaaniat ei tee

"Olgu siis nad täna organisatsiooni sees või sealt juba lahkunud. Pigem me ei kuule neist. Ja isegi juhul, kui need juristid pole endised prokurörid, ei asu võitlustulle ega soovi valada oma viimast veretilka ja vaimujõudu EKRE-süüdistustega võitlemiseks, siis oleks aus ja väärikas, et me vähemalt teaksime, et nad on olemas," märkis Evestus. "Seni teame, et on vaid üks ja sellest on vähe. Ma ikka veel usun, et see ametikoht ei ole poliitikute huvidest lähtuvalt täidetav ja usun, et iga prokuröri saadab tema töös sõltumatus," lisas ta.

"Olen jätkuvalt arvamusel, et peaprokuröri amet on väljakutseid esitavaks ametikohaks ning ihkaks näha kandidaatide tõsiseltvõetavaid nimekirju," lõpetas Evestus postituse.

Endine Vaba Lava juht kinnitas Delfile, et tahtis postitusega juhtida tähelepanu sobivatele õigussüsteemis töötanud inimestele, kes sobivad peaprokuröri kohale. "Eestis on mitu sobivat kandidaati, usun, et justiitsministeerium teab, kes on ametiks pädevad," sõnas Evestus.

Küsimusele, kas Evestus plaanib ise end peaprokuröriks välja pakkuda, vastas ta järgmiselt: "Ma ei saa tõlgenduste vastu seista." Evestus kinnitas aga, et talle pole pakkumist tehtud ning tema eesmärk polnud teha kampaaniat iseendale.