Stenbocki protestijaid hoiavad majast eemale politsei pandud lindid, mille kasutuselevõtmine alles oktoobris jääb segaseks

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk ütles, et kuna Stenbocki maja peaukse lähistel on peale jalakäijate sissepääsu ka autovärav, paneb politsei inimeste suunamiseks kogunemiste korral välja lindid. Sedasi ei kogune meeleavaldajad vahetult maja ukse ning autovärava ette.

"Avalike koosolekute pidamise eelduseks on nende toimumine viisil, mis ei segaks kõrvalviibijaid. Koosolekupidamise lubamiseks peab politsei olema kindel, et meeleavaldus saaks toimuda häireteta, aga ka meeleavaldajad ei häiriks ümbritsevat," edastas Lukk. Seda, miks linte juba märtsis või aprillis kasutusele ei võetud, Lukk selgitada ei osanud. Ta väitis vaid seda, et protestijad suhtuvad politsei ettepanekutesse mõistlikult.

Lindid on politsei hinnangul seatud üles selliselt, et protestijad saavad Stenbocki majja sisenevate ning sealt väljuvate valitsuse liikmetega rääkida.

Erafoto