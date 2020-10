STATISTIKA | Viimase kümne aastaga on halli passi omanike arv kolmandiku võrra kahanenud

Välismaalase pass ehk hall pass väljastatakse Eesti elamisloa või -õigusega inimesele, kellel puudub välisriigi pass või ID-kaart ning tal pole võimalik seda ka saada.

Viimase aja "tuntuim" hallipassimees on ilmselt Roman Trofimov, kes koroonapiirangute tõttu Filipiinidel Manila lennujaamas kolmeks kuuks luku taha jäi. Toona kirjutasid Vene propagandaväljaanded, kuidas hallid passid seavad nende omanikud kehva olukorda. Siiski on hallipassimeestel-naistel võimalik pürgida kodanikuks ja saada Eesti pass.

Kümne aasta jooksul on üle 38 000 halli passi kadunud. See tähendab, et kas need inimesed on Eesti või mõne teise riigi kodakondsuse saanud või meie seast lahkunud. Siiski on Eestis üle 75 000 inimese, kel on hall pass.