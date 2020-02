STATISTIKA | Soomes oli rekordiliselt soe jaanuar. Aga Eestis?

Näiteks Oulu keskmine temperatuur jaanuaris on -9,7 kraadi. Tänavu oli see aga kuni 0,4 kraadi. Kajaanis on keskmiselt jaanuaris 11,3 külmakraadi, tänavu üllatusid kohalikud ühe külmapügala üle. Kuidas on lood aga Eestis?

Tänavu Eestis jaanuari soojarekordit ei ületatud 8,7 kraadiga. Viimase 50 aasta statistika põhjal oli soojem jaanuaripäev 1973., 1983., 1988., 1992., 2005. ja 2007. aastal. Kuigi Eestis on jaanuaris soe olnud nii seitsme- kui kaheksakümnendatel, siis viimastel aastatel on jaanuarikuu keskmine temperatuur üha kõrgem.



ÜRO andmetel on viimased viis aastat olnud ajaloo palavaimad. Iga järgmine kümnend on eelmisest reeglina soojem. ÜRO Soome meteoroloogia organisatsiooni juht Petteri Taalas hoiatas, et heitlikud ilmaolud jätkuvad ka tänavu, kuna kasvuhoonegaase on atmosfääris üha enam.

Peale Soome teatas kõige soojemast jaanuarist ka Norra. Nimelt oli Lääne-Norra külas jaanuari alguses 19 soojakraadi, kajastas BBC. Kui tavaliselt käivad kohalikud sel ajal suusatamas, jalutasid inimesed tänavatel T-särkides.