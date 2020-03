Statistika: enim koroonaviiruse juhtumeid pärinevad Harju- ja Saaremaalt

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonnajuhataja Martin Kadai märkis et, kui varem hinnati haigusjuhtude labori asukoha maakonna tunnuse alusel, siis nüüd võetakse andmete avaldamisel aluselt elanike elukoha tunnus. "Rõhutan, et need andmed ei ole võrreldavad varasemalt esitatud labori maakonna andmetega," märkis Kadai. Ta lisas, et värsked andmed põhinevad rahvastikuregistrile.

Positiivsed koroonadiagnoosid maakonniti:

Harju 73

Hiiu 1

Ida-Viru 4

Jõgeva 1

Järva 1

Põlva 3

Pärnu 15

Rapla 2

Saare 57

Tartu 12

Valga 1

Viljandi 2

Võru 25

Neljal inimesel puuduvad elukohaandmed rahvastikuregistris ning nelja inimese info on puudulik.

Rahvastikuregistri põhjal koroonapositiivseid inimesi ei ela Läänemaal ja Lääne-Virumaal.

16. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 205 inimesel, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1387 Covid-19 testi. Tõenäoliselt on nakatanud inimeste arv suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub kindlasti veel haigestunuid.

Kadai kutsus üles mõistvale suhtumisele. "Haiguse või haigustunnustega inimeste häbimärgistamine võib viia selle varjamiseni," ütles ta. "Oluline on hoida selget meelt ning hoolitseda oma füüsilise ja vaimse tervise eest," sõnas Kadai.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!